24 yaşındaki genç kalp krizinden öldü

Kaynak: İHA
24 yaşındaki genç kalp krizinden öldü
İstanbul'da bir apartman dairesinde kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 24 yaşındaki İrfan Ege Yılmaz'ın cenazesi, memleketi Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen bir törenle toprağa verildi.

Olay, İstanbul'da gerçekleşti. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Mekatronik Mühendisliği bölümünde okuyan İrfan Ege Yılmaz'dan haber alamayan ailesi, Yılmaz'ın kaldığı apartman dairesine bildirimde bulundu. Apartman görevlisi tarafından odaya girildiğinde, İrfan Ege Yılmaz'ın cansız bedeni bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Yılmaz'ın öldüğü tespit edildi. Yılmaz'ın vefatı üzerine soruşturma başlatılırken, memleketi Alaşehir'de cenaze töreni düzenlendi.

İrfan Ege Yılmaz'ın cenazesi Alaşehir ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'ndeki evlerine getirildi ve helallik alındı. Cenaze töreninde baba Mustafa Yılmaz ayakta durmakta güçlük çekerken, anne Selma Yılmaz baygınlık geçirdi. Sevenlerinin yardımıyla sandalyede oturan anne, gözyaşlarına boğuldu. Cenaze namazı Pazar Camisi'nde kılındıktan sonra genç öğrenci, gözyaşları içinde Yeni Mezarlık'ta defnedildi.

Cenaze namazına Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, sivil toplum kuruluşları, meslektaşları ve sevenleri katıldı.

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