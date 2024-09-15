24 yerleşim yeri afet bölgesi ilan edildi

Aşağı Avusturya Eyalet Başkan Yardımcısı Stephan Pernkopf, basına yaptığı açıklamada, meteoroloji birimlerinin yönlendirmesi doğrultusunda afet bölgesi ilan edilen 24 yerleşim yerinin belediye başkanlarının vatandaşlara yönelik olası tahliye ve bilgilendirme hususunda teyakkuz halinde olduklarını ifade etti.

Pernkopf, afet bölgesi olarak ilan edilen Zwettl, Horn, Krems ve Tulln gibi küçük şehirlere yönelik olası tahliyeler için ön hazırlıkların yapıldığını, vatandaşların yazlık olarak kullandığı bazı yerleşkelerin ise tahliye edildiğini belirtti.

Yetkililer, Ottenstein Baraj Gölü’nün yoğun yağış nedeniyle taşabileceği uyarısında bulunurken, özellikle Tuna ve İnn nehirlerinde olası bir taşmanın engellenmesi için kuvvetlendirme çalışmalarının sürdüğüne dikkati çekti.

2 SAAT GECİKMELİ OLARAK YAPILACAK

Öte yandan, uzmanlar 30 yılda bir yaşanabilecek selin Tuna Nehri'nde meydana gelebileceği uyarısında bulundu.

Ülkenin Salzburg, Karintiya ve Steiermark eyaletlerinde kar yağışı nedeniyle bazı otoyollar trafiğe kapatılırken, bazı güzergahlarda zincir kullanma zorunluluğu getirildi.

Kar yağışı, demir yollarını da etkiledi. Avusturya Demiryolları, kar ve yoğun yağmur yağışı nedeniyle bazı seferlerin 2 saat gecikmeli yapılabileceği uyarısında bulundu.

MARİAZELL KASABASINA İLK DEFA EYLÜLDE KAR YAĞDI

Bu arada, kar yağışının etkili olduğu Steiermark eyaletine bağlı turistlik kasabalardan biri olan Mariazell’de eylül ayında ilk defa kar yağdığı bildirildi.

MAÇLAR VE KONSERLER İPTAL EDİLDİ

Ülkede etkili olan olumsuz hava koşulları, spor karşılaşması ve konser gibi etkinlikleri de etkiledi. Avusturya Bundesliga’nın iki takımı Red Bull Salzburg ile Austria Klagenfurt arasında bugün yapılması planlanan lig maçı ertelendi.

Aşağı Avusturya eyaletine bağlı Wachau kentinde yapılması planlanan geniş katılımlı bir konser de olası sel tehlikesi nedeniyle iptal edildi.