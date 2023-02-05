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24 yıl sonra Gladyatör 2 geliyor

Avustralyalı ünlü aktör Russell Crowe’un baş rolünde oynadığı Gladyatör filminin 24 yıl sonra 2’ncisi geliyor.

Haber Giriş: 5 Şubat 2023 Pazar - 16:39
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24 yıl sonra Gladyatör 2 geliyor

24 yıl sonra Gladyatör 2 geliyor
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Prodüksiyon şirketi Paramount Pictures'tan yapılan açıklamada, filmin 22 Kasım 2024'te vizyona girmesinin planlandığı belirtildi. "Aftersun" filmindeki performansıyla Oscar ödüllerine aday gösterilen oyuncu Paul Mescal'ın başrolde yer alması için ise görüşmelerin sürdüğü kaydedildi.

Senaryosu önceki yıl biten ancak ismi henüz netleşmeyen film, Crowe'un canlandırdığı "General Maximus"un ölümünün ardından yaşananları anlatacak. İkinci filmde, Roma İmparatorunun oğlu Commudus'un yeğeni Lucias'ın hayatı işlenecek.

2000 yılında vizyona giren film, aynı yıl gişede "Mission Impossible 2" filminden sonraki en yüksek hasılatı yapmış, küresel gişede ise 460 milyon ABD dolarını aşan bir gelir elde etmişti.

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