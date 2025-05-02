242 kilometre hızla dünyaya çarpacak! 55 yıldır uzayda: Tarih belli oldu

Hollandalı bilim insanı Marco Langbroek, uzay kapsülünün 10 Mayıs civarında Dünya'ya giriş yapacağını belirtti. Yaklaşık 500 kilogram ağırlığındaki kapsül, fırlatma roketinde meydana gelen arıza nedeniyle yörüngeden çıkamamış ve görevini tamamlayamamıştı. Langbroek açıklamasında, "Risk tamamen yok değil, ancak ciddi şekilde endişelenmeye gerek yok. Nesne küçük sayılır. Eğer atmosferde tamamen yanmazsa bile, bu olayın riski yılda birkaç kez yaşanan meteor düşmelerine benzer. Yıldırım çarpması olasılığı bile daha yüksek" dedi.

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Hollandalı bilim insanı Marco Langbroek, uzay kapsülünün 10 Mayıs civarında Dünya’ya giriş yapacağını öngörüyor. Langbroek’e göre cisim, parçalanmadan kalırsa yaklaşık saatte 240 kilometre hızla yere çarpabilir.

“Risk tamamen yok değil, ancak ciddi şekilde endişelenmeye gerek yok,” diyen Langbroek, “Nesne küçük sayılır. Eğer atmosferde tamamen yanmazsa bile, bu olayın riski yılda birkaç kez yaşanan meteor düşmelerine benzer. Yıldırım çarpması olasılığı bile daha yüksek” dedi.

ISI KALKANI DAYANIRSA TEHLİKE ARTABİLİR

Langbroek’e göre, Venüs’ün yoğun karbondioksit atmosferine dayanacak şekilde tasarlanan kapsül, atmosferden geçişi başarıyla atlatabilir. Ancak bu durum riski artırıyor.

Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezi’nden Jonathan McDowell, ısı kalkanının başarısız olmasının daha iyi bir senaryo olacağını söylüyor.

“Eğer ısı kalkanı başarısız olursa, kapsül atmosferde yanar. Ancak koruma sistemi dayanırsa, yarım tonluk metal bir cisim gökten düşmüş olacak” dedi.

Uzmanlara göre kapsül, kuzeyde Londra ve Kanada'nın Edmonton kentiyle güneyde Güney Amerika'nın en uç noktası olan Cape Horn arasında herhangi bir yere düşebilir. Ancak bir okyanusa düşme olasılığı oldukça yüksek.