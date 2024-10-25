243 cins kedi ele geçirildi! 1 milyon 241 bin lira ceza kesildi

Kaynak: AA / DHA
243 cins kedi ele geçirildi! 1 milyon 241 bin lira ceza kesildi

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Turgutbey köyünde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri F.E.'ye ait bir depoda yaptığı aramada yasa dışı yollarla satılmak istenen 243 cins kedi buldu. Hijyen koşulları yetersiz kafesler içinde kedi satışı yapan kişiye 241 bin lire ceza verildi.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde kaçak hayvan ticareti yapan kişiye 1 milyon 241 bin 973 lira para cezası verildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Turgutbey köyünde bir depoda kedi ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekiplerce F.E'ye ait hijyen koşullarının yetersiz olduğu tespit edilen depoda kafeslere konulmuş 243 kedi bulundu.

Buradan alınan kediler Lüleburgaz Belediyesi Hayvan Barınağına teslim edildi. Kaçak hayvan ticareti yaptığı iddiasıyla F.E'ye 1 milyon 241 bin 973 lira cezai işlem uygulandı.

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