İnanılmaz olay 243 metreden boşluğa atladı. O anlar kameralara yansıdı

Olay güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İddialara göre, Y.K. isimli şahıs, ilçedeki cam seyir terasına giderek kendini 243 metre yükseklikten kayalıklara attı.

Görenler durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de cesedi kurtarma çalışmalarına başladı.

İtfaiye ekipleri, oldukça dik ve kayalık olan yerden cesedi çıkarmakta güçlük çektiği için Sivas AFAD ekiplerinden yardım istedi.

Yaklaşık 9 saat süren çalışmanın ardından, intihar eden kişinin cansız bedeni kayalıklardan çıkarıldı.

Defnedildiği öğrenilen Y.K.'nın intihar anına ait güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

Görüntülerde, Y.K.'nın cam seyir terasına giderek atlayacağı alanı izlediği ve korkulukların üzerine çıkarak kendini aşağı bıraktığı görüldü.