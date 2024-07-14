25 dönümlük arazi kül oldu

Samsun’un Kavak ilçesinde bir tarım arazisinde çıkan yangın sonucu 25 dönüm tarım arazisi zarar gördü.

Yangın Kavak ilçesine bağlı Talışman Mahallesi Kaşdağı mevkisinde gerçekleşti. Olay yerinden aktarılan bilgilere göre, hasadı yapılan tarım arazisinde yangın meydana geldi. Yangının vatandaşlar tarafından ihbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye, orman işletme müdürlüğü ve jandarma ekipleri intikal etti. Büyüyen arazi yangını bir süre sonra ormanlık alana da sıçradı. Ekiplerin yaptıkları müdahale sonucu yangın söndürülerek kontrol altına alındı.

Öte yandan yangın nedeniyle yaklaşık 25 dönümlük alanda zarar meydana geldiği öğrenildi. Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.