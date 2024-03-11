25 ilde ‘Narkoçelik-6’ operasyonu! 654 kilogram uyuşturucu yakalandı

Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi’nin koordinasyonunda 1472 personel ve 26 narkotik köpeğinin katılımıyla uyuşturucu satıcıları ve yerel suç örgütlerine yönelik operasyonların düzenlendiği belirtildi.

Operasyonlar, Bursa, Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, Kırklareli, Ordu, Şırnak, Yalova, Sakarya, Osmaniye, Ankara, İstanbul, Antalya, Hakkari, Erzurum, Mersin, İzmir, Hatay, Trabzon, Muğla, Balıkesir, Edirne, Çanakkale, Erzincan ve Gaziantep’te gerçekleşti. Yerlikaya, sekiz farklı yerel suç örgütünün çökertilerek büyük miktarda uyuşturucunun ele geçirildiğini ve çok sayıda şüphelinin tutuklandığını ifade etti.

Yerlikaya’nın verdiği bilgilere göre, Bursa’da iki suç örgütüne darbe vuruldu ve 30 bin sentetik hap ele geçirilirken, 62 kişi yakalandı. Diyarbakır’da bir suç örgütü çökertilip, 135 kilogram esrar ele geçirildi ve 45 kişi gözaltına alındı. Şanlıurfa’da bir suç örgütü çökertilip, 54 kilogram skunk ele geçirildi ve 19 kişi yakalandı. Hakkari’de 88 kilogram metamfetamin ve 4 kilogram afyon sakızı ele geçirilip, 4 kişi tutuklandı. İstanbul’da 68 kilogram metamfetamin, 62 kilogram eroin, 8 kilogram kokain ve 12 kilogram kimyasal madde ele geçirilip, 5 kişi yakalandı. Mersin’de 108 bin captagon hap ele geçirilip, 3 kişi tutuklandı. İzmir’de 38 kilogram skunk ele geçirilip, 2 kişi yakalandı. Antalya’da 3 kilogram kokain, 3,5 kilogram eroin ve 11 bin ecstasy hap ele geçirilip, 5 kişi yakalandı.

Bakan Yerlikaya, uyuşturucu tacirleri ve suç örgütleriyle mücadelenin halkın desteği ve dualarıyla sürdürüleceğini vurgulayarak, “Onlar kaçsa da biz peşlerindeyiz. Kaçış yok.” dedi ve operasyonlarda görev alan güvenlik güçlerini kutladı.