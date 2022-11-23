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Bu da patates dolandırıcılığı. 25 kilo diye satıyorlar, 18 kilo çıktı

Davutpaşa'da bir vatandaş 25 kilogram olduğu söylenen patates çuvallarından satın aldı ancak patatesler söylenen kilo kadar çıkmadığı gerekçesiyle iade etmek istedi. Satıcının itirazları üzerine müşteri o anları kayda alarak sosyal medyada yayınladı.

Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba - 10:08
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25 kilo diye satıyorlar, 18 kilo çıktı... Bu da patates dolandırıcılığı

Bu da patates dolandırıcılığı. 25 kilo diye satıyorlar, 18 kilo çıktı
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İstanbul Davutpaşa’da, seyyar satıcıların müşterilere yaptıkları terazi hilesi bu sefer ortaya çıktı. 

Yol kenarında bir kamyonet kasasında satılan patateslerden aldığını söyleyen vatandaş, patates çuvalının, satıcının söylediği ağırlıkta olmadığını anlattığı bir video kayda aldı.

Kadın müşteri, videoda satıcıdan aldığı patatesi evi götürüp tarttığında söylenilen ağırlıktan daha aşağıda olduğunu gördü ve patates çuvalını seyyar satıcıya iade etmek istedi. 

Kadın müşteri videonun devamında çevrede bulunan diğer müşterilere de olayı anlatarak seyyar satıcıdan patates almamaları gerektiğini söyledi. Mağdur olduğunu iddia eden kadının sözleri şöyle:

“Davutpaşa’da patates satan arkadaşlar, tartısı bozuk, evde tartıyorum 18 kg, burada tartıyor 25 kg, ve patatesi benden almadın diye haklı çıkmaya çalışıyor. Tartının üzerine çıkardı beni, tartı bozuldu diye tartının parasını istiyor. Davutpaşa’dayız, aracın plakasını da göstereceğim, polisleri beklemezsin sen çünkü. Kimse buradan patates almasın, 25 kg falan çıkmıyor bu patates”

Kadın müşteri ile seyyar satıcı arasındaki “patates” tartışması kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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GAGOŞ-23
23.11.2022 10:12
artık ar damarları çatlamış bunların kul hakkı yemek nedir bilmiyorlar Allah ıslah etsin  
 
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