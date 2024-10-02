25 yıl sonra polis olup babasının katilini yakaladı

Gislayne Silva de Deus’un henüz 9 yaşındayken babası Givaldo, 66 dolarlık (yaklaşık 2 bin 500 TL) bir borç yüzünden Raimundo Gomes tarafından başından vurularak öldürüldü. Olayın ardından Gomes kaçtı ve hakkında tutuklama kararı çıkarılmasına rağmen yakalanamadı, dava zamanla rafa kaldırıldı.

Yıllar sonra, Gislayne, Hukuk fakültesini bitirdikten sonra polis memuru olmaya karar verdi ve 2023 yılında cinayet bürosuna atanmayı talep etti. Babasının katilini bulma çabalarından asla vazgeçmeyen Gislayne, sonunda Eylül 2024’te ekibiyle birlikte Raimundo Gomes’i Brezilya’nın Roraima eyaletinde yakaladı.

Gislayne, babasının katilini gördüğünde gözyaşlarını tutamadığını belirtti ve “Bu anın hiç gelmeyeceğini sanıyordum, ama sonunda adalet yerini buldu” dedi. Babasına ve ailesine karşı adaleti sağladığı için huzur içinde olduğunu ifade eden Gislayne, babasını “dürüst ve çalışkan bir adam” olarak tanımladı. Raimundo Gomes, daha önce gıyabında verilen 12 yıllık hapis cezasını çekmek üzere cezaevine gönderildi.