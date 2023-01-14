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250 bin dolarlık yüzüğü 25 bin dolara sattılar

Esenyurt'ta Lübnan uyruklu avukat A.E.K.'nın 250 bin dolar değerinde pırlanta yüzüğünü satın alma bahanesiyle kurdukları tuzakla çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli, polis tarafından yakalandı. Şüpheliler çaldıkları yüzüğü, 25 bin dolara sattıklarını söyledi.

Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi - 15:55
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250 bin dolarlık yüzüğü 25 bin dolara sattılar

250 bin dolarlık yüzüğü 25 bin dolara sattılar
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Esenyurt'ta 14 Kasım 2022 tarihinde polise başvuran Lübnan uyruklu A.E.K.(67) satmak istediği yüzüğün çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu. Mağdur A.E.K. yüzüğünü 250 bin dolara satılığa çıkardığını, müşteri olarak gelen 3 kişinin yüzüğe bakma bahanesiyle ellerine aldıkları sırada, parasını ödemeden kaçtıklarını anlattı.

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada şüphelilerden birinin yüzükle kaçarken güvenlik kameralarınca görüntülendiğini tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucu şüphelilerin kimlikleri belirlendi. Polis,  6 Ocak'ta düzenlediği operasyonda olayın şüphelileri Muhammed Ş.A.T.(30), Doğancan K.(24), Rami Z.(34) Fatih'te  gözaltına aldı.

Dolandırıcılık Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin çaldıkları 250 bin dolar değerinde yüzüğü, Duabiden  gelen bir kişiye 25 bin dolara sattıklarını söyledikleri öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Muhammed Ş.A.T. tutuklanırken, Doğancan K. adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Rami Z. ise serbest bırakıldı.

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