250 sürücüye bir günde 1 milyon ceza

Kaynak: İHA
250 sürücüye bir günde 1 milyon ceza

Sakarya'da gerçekleştirilen trafik denetimlerinde bir günde toplam 250 araç ve sürücüye 1 milyon 103 bin 293 lira para cezası kesildi.

Sakarya'da motosiklet ve motorlu araçlara yönelik yapılan trafik denetimlerinde bir günde toplam 250 araç ve sürücüye 1 milyon 103 bin 293 lira para cezası kesildi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü, sorumluluk bölgesinde trafik güvenliği için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı motorize şahin ekipleri tarafından bir günde yapılan denetimlerde, belgesiz araç kullanma, yetersiz sürücü belgesi ile araç kullanma, plakasız araç kullanma, trafikten çekili araç kullanmak, tescilsiz araç kullanma, kasksız motosiklet kullanma, abart egzozlu araç kullanmak gibi suçlardan toplam 250 araç ve sürücüye 1 milyon 103 bin 293 lira para cezası kesildi.

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