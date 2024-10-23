250 yıllık fırın zinciri iflas etti. 120 şubesi vardı

Almanya, fırıncılık sektöründe derin bir krizle karşı karşıya. 250 yıllık geçmişe sahip olan Sternenbäckerei, 120 şubesiyle uzun süredir sektörde önemli bir yer tutuyordu. Ancak ekonomik koşullar, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için giderek zorlaşıyor.

Büyük zincirler ve süpermarketlerle rekabet edemeyen birçok fırın, iflas bayrağını çekti. Enerji fiyatlarındaki artış, bu durumu daha da derinleştirdi ve son haftalarda pek çok geleneksel fırın kapılarını kapatmak zorunda kaldı.

Sternenbäckerei, 2023 yılının ilkbaharında kendi yönetiminde iflas başvurusunda bulundu. O tarihten beri pek bir gelişme yaşanmadı, ancak Schwäbische Zeitung'un haberine göre, şirketin Hechingen’deki ana üretim tesisi yıl sonuna kadar kapatılacak. Bu durum, firmanın merkezi olmasının yanı sıra, yüzlerce çalışanın işini de tehlikeye atıyor. Kapanacak şube sayısının önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

Her şeye rağmen, şirketin Gera (Thüringen) ve Spremberg (Brandenburg) şubeleri için umut verici haberler var. Sternenbäckerei’nin basın açıklamasına göre, bu lokasyonlar için bir yatırımcının devralması planlanıyor. Spremberg’de iki, Gera’da ise üç şube faaliyet göstermekte. Bu gelişme, bölgedeki iş gücü için bir nebze de olsa umut kaynağı oluşturuyor.

Fırıncılık sektöründeki sorunlar, yıllardır süregelen bir kriz olarak görülüyor. Alman Fırıncılık Birliği'nin verilerine göre, 2013’ten bu yana fırın işletmeleri sayısında önemli bir azalma yaşandı. 2013’te Almanya’da 13.171 fırın işletmesi varken, bu rakam 2023’te 9.242’ye düştü. Bu durum, sektördeki rekabetin yanı sıra, ekonomik sıkıntıların da bir yansıması.