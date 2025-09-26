259 ehliyetsiz sürücüye ceza

259 ehliyetsiz sürücüye ceza

Kayseri’de polis ekipleri tarafından trafikte tehlikeyi önleme ve huzuru temin etme adına yapılan denetimlerde; 259 ehliyetsiz sürücüye ve alkollü araç kullanan 80 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentte abartı egzoz, drift, makas atma, yüksek ses müzik gibi kamu huzurunu bozan araçlara yönelik 18-24 Eylül tarihleri arasında denetim yaptı.

Ekipler tarafından gerçekleştirilen denetimlerde; 80 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 259 sürücüye ehliyetsiz ya da belgesiz araç kullanmaktan, 380 sürücüye ‘kırmızı ışık ihlalinden’, 469 sürücüye seyir halindeyken cep telefonu kullanmaktan, 20 sürücüye abartı egzozlu araç kullanmaktan, 2 sürücüye drift yapmaktan, 55 sürücüye makas atmaktan, 152 sürücüye yüksek sesle müzik dinlemekten ve 4 sürücüye ışık donanımı suçlarından ceza yazıldı.

Öte yandan, 38 sürücüye de modifiyeli araç suçundan cezai işlem uygulandı.

