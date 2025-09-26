259 ehliyetsiz sürücüye ceza

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentte abartı egzoz, drift, makas atma, yüksek ses müzik gibi kamu huzurunu bozan araçlara yönelik 18-24 Eylül tarihleri arasında denetim yaptı.
Ekipler tarafından gerçekleştirilen denetimlerde; 80 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 259 sürücüye ehliyetsiz ya da belgesiz araç kullanmaktan, 380 sürücüye ‘kırmızı ışık ihlalinden’, 469 sürücüye seyir halindeyken cep telefonu kullanmaktan, 20 sürücüye abartı egzozlu araç kullanmaktan, 2 sürücüye drift yapmaktan, 55 sürücüye makas atmaktan, 152 sürücüye yüksek sesle müzik dinlemekten ve 4 sürücüye ışık donanımı suçlarından ceza yazıldı.
Öte yandan, 38 sürücüye de modifiyeli araç suçundan cezai işlem uygulandı.