26 dilenciden 4 bin 739 TL ele geçirdi

Kaynak: İHA
26 dilenciden 4 bin 739 TL ele geçirdi

Balıkesir'de zabıta ekipleri tarafından il genelinde yapılan geniş çaplı uygulamada dilenciler suçüstü yakalandı. 26 dilencinin üzerinden çıkan 4 bin 739 TL çıktı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından il genelinde düzenlenen geniş çaplı operasyonda, duyguları istismar eden dilenciler suçüstü yakalandı. Altıeylül ve Karesi Belediyesi Zabıta Müdürlükleri iş birliğiyle gerçekleştirilen uygulamada, cami ve hastane önlerinde "askere gidiyoruz" yalanıyla para toplayan 26 dilenci tespit edildi.

30 personelin katıldığı operasyonlarda, dilencilerin üzerinde toplam 4 bin 739 TL değerinde para, anahtarlık, kâğıt mendil gibi çeşitli eşyalar bulundu.

Elde edilen para ve malzemelere el konulurken, dilencilere Kabahatler Kanunu çerçevesinde cezai işlem uygulandı. Bulunan malzemeler, tutanakla kayıt altına alındı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Bülent Mavuk, operasyon sonrası yaptığı açıklamada, "Şehir genelinde vatandaşlarımızın huzurunu bozan ve duygularını istismar eden dilencilere karşı kararlı bir şekilde mücadele içerisindeyiz. Bu tür operasyonlarla şehrimizi daha huzurlu bir hale getirmeyi amaçlıyoruz" dedi.

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