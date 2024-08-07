26 Filistinli gözaltına alındı

Kaynak: AA
26 Filistinli gözaltına alındı

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği son baskınlarda 26 Filistinli gözaltına alındı. Filistin Esirler Cemiyeti ve Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti tarafından yapılan ortak açıklamada, İsrail'in Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki baskınlarına devam ettiği ifade edildi.

Gece ve sabah saatlerinde gerçekleştirilen baskınlarda gözaltına alınan 26 kişi ile birlikte, 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 10 bine ulaştığı belirtildi. 7 Ekim'den itibaren İsrail'in Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırının yanı sıra, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda belirgin bir artış yaşanıyor.

Aynı dönemde, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te İsrail askerleri ve yerleşimcilerin saldırıları sonucunda 620 Filistinli hayatını kaybetmiş, 5 binden fazla kişi yaralanmıştı.

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