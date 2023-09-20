26 parmakla doğdu diye bebeği tanrıça ilan ettiler

Hindistan'da 26 parmakla dünyaya gelen bebeği aile ve bölgedeki halk tanrıça ilan etti. Genetik bir bozukluk nedeniyle çok parmaklı doğan bebeği bir tanrıça olan Dholagarh Devi'nin yeniden doğmuş hali olarak benimsediler.

26 parmakla doğdu diye bebeği tanrıça ilan ettiler

İzgazete'nin haberine göre, Hindistan'da Bharatpur şehrinde dünyaya gelen bir bebek, olağanüstü bir genetik özellikle doğdu. Küçük kız, her iki elinde yedi parmak ve her iki ayağında altı parmakla doğdu.

Tıbbi olarak bu durum bir genetik anormallik olarak tanımlanıyor, ancak ailesi için bu doğaüstü bir olayın işareti olarak kabul ediliyor. Bebeğin ailesi, onu yerel bir tanrıça olan Dholagarh Devi'nin yeniden doğmuş hali olarak gördü.

HEYECAN YARATTI

Dholagarh Devi, birden fazla kolu olan genç bir kız olarak tasvir edilir ve bölgede saygı gören bir tanrıça. Ailenin bu benzerliği kabul etmesi, bebeğin doğduğu yerin yakınında bulunan Dholagarh Devi tapınağında da büyük bir heyecan yaratmış durumda.

Bebeğin annesi, Sarju Devi, bu olağanüstü durum karşısında büyük mutluluk duyduğu bildirdi. Polis memuru olan Bebeğin babası ise Central Reserve Police Force da aynı şekilde bu durumdan oldukça memnun.

Hastanede görev yapan Dr. BS Soni, "26 parmağa sahip olmanın herhangi bir sağlık sorununa yol açmadığını, bu durumun sadece genetik bir anormallik olduğunu" açıkladı. Şu an için aile, bebeğin fazla parmaklarını ameliyatla aldırıp almayacaklarına dair bir karar vermiş değil.

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