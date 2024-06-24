26 yaşındaki ünlü şarkıcı doğum gününden 2 gün sonra öldürüldü

Julio Foolio, avukatının ifadesiyle, 26. yaş gününü kutlayan bir etkinliğin ardından pusuya düşürüldükten sonra öldürüldü.

Avukat Lewis Fusco, yaptığı açıklamada, rapçinin 22 Haziran Cumartesi günü Tampa'daki bir Airbnb'de bir doğum günü partisine ev sahipliği yaptığını ve partinin, katılan kişi sayısı nedeniyle kapatıldığını söyledi.

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Asıl adı Charles Jones olan Foolio, ölümünden saatler önce Instagramda takipçilerine partinin polis memurları tarafından yarıda kesildiğini ve kendilerini kiralık mülkten kovduğunu söyledi.

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Airbnb'den ayrıldıktan sonra Fusco, Foolio'nun öldürüldüğü yer olan yakındaki otelde bir oda bulduğunu söylüyor.

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WFLA'nın haberine göre yerel polis, silahlı saldırının 23 Haziran Pazar sabahı saat 4.40 civarında Fowler Bulvarı ile McKinley Drive'ın köşesinde bulunan otelin otoparkında meydana geldiğini doğruladı.

Foolio bu silahlı saldırıda hayatını kaybederken kimliği belirlenemeyen diğer üç kurbanın da yaralandığı öğrenildi.