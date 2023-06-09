26 yıllık Türk firması iflas etti. Çalışanlar işsizler kervanına katılacak

Türkiye'de iflas eden şirketlerin sayısı hızla artıyor. Son olarak Gebze’de kurulu bulunan ve yaklaşık 26 yıldır faaliyette olan Asform Matbaacılık firma iflas etti.

26 yıllık Türk firması iflas etti. Çalışanlar işsizler kervanına katılacak

Kocaelikoz'da yer alan habere göre, Ukrayna-Rusya savaşıyla adeta zirve yapan şirketlerin iflası küresel ölçekte tedirginliğe sebep oldu. Dünyaca ünlü şirketler batarken bu süreçten en fazla etkilenen küçük çaplı şirketler oluyor.

Yaşanan ekonomik daralma, şirketlerin ya iflasına sebep oluyor. Çok sayıda firma ise yine benzer tehlike altında. O firmalardan bir de iflasını vermek zorunda kaldı.

Bu kez kötü haber 26 yıllık Türk firmasından geldi. Gebze’de kurulu bulunan ve yaklaşık 26 yıldır faaliyette olan Asform Matbaacılık firma iflas etti.

1997 yılından beri Gebze’de matbaacılık faaliyetleri yürüten, Asform Matbaacılık 2018 yılında konkordato ilan etmişti. Firma için iflas kararı verildi.

Gebze İcra Dairesi tarafından verilen iflas kararında, “ASFORM MATBAACILIK KIRTASİYE VE BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, 'nin Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 7.Hukuk Dairesi'nin 25/05/2023 tarih ve2023/242 Esas sayılı kararları ile iflasına karar verilmiştir” denildi.

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