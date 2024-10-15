27. Asya Masa Tenisi Şampiyonası sona erdi

27. Asya Masa Tenisi Şampiyonası'na 26 ülkeden 210 sporcu katıldı. Katılımcılar erkeklerde ve kadınlarda tekler, çiftler, karışık çiftler ve takım kategorilerinde mücadele etti.

Ev sahibi Kazakistan'ın erkek masa tenisi takımı, 7. ve 8. sıra maçında İran'a karşı 3-1'lik bir galibiyet elde ederek tarihi bir başarıya imza attı.

Gençliğinden bu yana masa tenisine tutkuyla bağlı olan Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, hem teklerde hem de takım müsabakalarında final maçlarını izleyerek, spora olan kişisel bağlılığını ve Kazakistanlı sporculara olan desteğini vurguladı.