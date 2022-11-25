﻿27 bin sözleşmeli hekimin açıktan ataması yapılacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının 2023 yılı bütçesi üzerindeki görüşmelerde milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı.

27 BİN SÖZLEŞMELİ HEKİM VE 32 BİN TIBBİ SEKRETER ALIMI

Bakan Koca ‘Beyaz Reform'la birlikte hekimlerin kamuya dönüş taleplerinin arttığına ve bunun yansımasını ilk açıktan atamada 6 bine yakın hekimin yerleşmesiyle görüldüğüne dikkati çekti.

Kontenjanlar 3 kat artırılmasına karşın TUS sonrası doluluk oranının yüzde 100'e yakın seviyeye ulaştığına işaret eden Koca, bunun Beyaz Reformda asistanlığa ve uzmanlığa verilen önemin ilk sonuçlarından olduğunu söyledi.

Bakan Koca, "Her polikliniğe bir tıbbi sekreter vererek hekimlerimizin verimliliğini daha da artırmaya çalışıyoruz. Bunun için 32 bin polikliniğe 32 bin tıbbi sekreter alıyoruz ve ilk 16 bini de gelecek hafta kılavuz yayınlandığında görmüş olacağız. Sözleşmeli hekim kadrolarını da yaygınlaştırıyoruz, böylece sıkıntı çektiğimiz yerlerde hekim istihdamını teşvik ediyoruz. Yani 27 bin sözleşmeli hekimin de en geç 15 Ocak'a kadar açıktan atamalarını yapacağız" dedi. (AA)