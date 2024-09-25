27 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu. Organizatör ve binlerce kaçak yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaştığı bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı ve Göç İdaresi Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlükleri tarafından İzmir, Edirne, Kocaeli, Muğla, Van, Antalya, İstanbul, Kırklareli, Konya, Adana, Amasya, Aydın, Bilecik, Bitlis, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Hakkari, Kayseri, Niğde, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Bayburt, Karaman ve Osmaniye'de "Kalkan-27" operasyonları düzenlendi.

Son 4 gündür devam eden operasyonlar sonucu 84 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve bin 29 kaçak sığınmacı yakalandı. Yakalanan göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin 25'i tutuklandı, 7'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin ise işlemleri devam ediyor. Yakalanan kaçak sığınmacı ise ülkelerine geri gönderilmek üzere geri gönderme merkezlerine teslim edildi.