27 yaşındaki gencin feci ölümü! Aracıyla takla attı

Kaynak: İHA
27 yaşındaki gencin feci ölümü! Aracıyla takla attı

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak takla atan araçta 27 yaşındaki genç hayatını kaybederken, kazada iki kişi de yaralandı.

Kaza, Emirdağ ilçesi Elhan köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.A., idaresindeki 06 AZ 7723 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyona hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından takla atıp yol kenarındaki tarım arazisine devrildi.

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Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan sürücü ile birlikte M.Y. (27) ve M.C.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralılardan M.Y., yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

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