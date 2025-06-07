27 Yıllık enerji şirketi iflas etti! Sektörün öncü ismiydi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
27 Yıllık enerji şirketi iflas etti! Sektörün öncü ismiydi

Mali krizi aşamayan Yediyol Holding’in iflası resmen açıklandı. 27 yıllık şirket Türkiye’nin yenilenebilir enerji ve tarım alanındaki önemli markalarından biriydi.

İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Yediyol Holding'e bağlı 6 şirketin konkordato sürecini sonlandırarak iflas kararı verdi.

Mahkeme, son konkordato davasında geçici mühlet kaldırdı. Geçici koruma altındaki Yediyol Tarım AŞ, Yediyol Enerji AŞ, Engisolution Mühendislik Ltd. Şti., Demeter Sebze ve Meyve Ltd. Şti., Neper Tarım Ltd. Şti. ve MC1 İnşaat Ltd. Şti.’nin borçlarını ödeyemeyecek durumda olduğuna karar verildi.

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RESMİ İFLAS GERÇEKLEŞTİ

Mahkeme, İcra ve İflas Kanunu’nun 292. maddesi gereğince bu 6 şirket için iflas kararı verdi. İflas kararı, ticaret sicil numaralarıyla birlikte resmen ilan edildi ve şirketlerin tasfiye işlemlerinin basit tasfiye usulüyle yürütülmesine karar verildi.

TÜM TEDBİRLER KALDIRILDI, KOMİSERLERİN GÖREVİ SONA ERDİ

İflas kararıyla birlikte Yediyol Holding'e bağlı 6 şirketi üzerindeki tüm konkordato tedbirleri kaldırıldı. Ayrıca, süreç boyunca görevlendirilen konkordato komiserlerinin görevleri sona erdi. Böylece Yediyol Holding ve bağlı şirketlerin hukuki koruması tamamen sona ermiş oldu.

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