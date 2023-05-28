28 Mayıs TV yayın akışında ne var? Hangi kanalda seçim özel yayını var?

Türkiye bugün Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için sandığa gidiyor. Televizyondan seçime dair gelişmeleri takip etmek isteyen vatandaşlar hangi kanalda seçim özel yayınların yer alacağını araştırıyor. Peki, 28 Mayıs TV yayın akışında ne var? Hangi kanalda seçim özel yayını var?

28 Mayıs TV yayın akışında ne var? Hangi kanalda seçim özel yayını var?

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerini takip etmek isteyen vatandaşlar hangi televizyon kanalında seçim özel yayını yapılacağını merak ediyor. Peki, 28 Mayıs TV yayın akışında ne var? Hangi kanalda seçim özel yayını var?

Bugün sandıklar kapanana kadar propaganda içeren Haber ve yayın yapılamayacak.

Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise Yüksek Seçim Kurulu'nun seçime ilişkin haber ve tebliğleri yayımlanabilecek.

Saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

28 MAYIS SEÇİM ÖZEL TV YAYIN AKIŞI

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FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat İle Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi

13:00 Tetikçinin Oğlu

15:00 Adım Farah

17:15 Gülbin Tosun İle Ana Haber

19:00 FOX Seçim 2023

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STAR TV YAYIN AKIŞI

06:30 Çöp Adam

09:00 Gülseren Budayıcıoğlu İle Seni Dinliyorum

10:00 Bir Şansım Olsa

11:00 Tülin Şahin İle Moda

12:00 Vahe İle Evdeki Mutluluk

14:00 Yalı Çapkını

16:00 Cumhurbaşkanı 2.Tur Seçimi NTV- Star Ortak Yayın

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TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Doğduğun Ev Kaderindir

08:30 Türkiye'nin Doktorları

10:00 Asi Kabadayı

12:30 Survivor Panorama

15:15 O Ses Türkiye

20:00 Survivor 2023

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SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Güzel Günler

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Kızılcık Şerbeti

17:00 Seçim 2023 Ortak Yayın

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ATV YAYIN AKIŞI

06:20 Hercai

07:30 ATV'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu İle Kuran ve Sünnet

11:30 Dizi TV

12:15 Ateş Kuşları

16:00 Seçim Özel

20:00 Yerli Dizi/ Tekrar

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KANAL D YAYIN AKIŞI

06:45 Yabancı Damat

08:15 Konuştukça

09:20 Set Ekstra

09:45 Magazin D Pazar

13:30 Arda İle Omuz Omuza

14:00 Üç Kız Kardeş

16:00 Seçim Özel

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