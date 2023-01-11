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  • Emekli korgeneral Hakkı Kılınç'a tahliye. 28 Şubat Davası nedeniyle tutukluydu

Emekli korgeneral Hakkı Kılınç'a tahliye. 28 Şubat Davası nedeniyle tutukluydu

28 Şubat Davası nedeniyle tutuklu olan 83 yaşındaki emekli korgeneral Hakkı Kılınç'a tahliye kararı çıktı...

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 17:35
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28 Şubat Davası nedeniyle tutuklu olan emekli korgeneral Hakkı Kılınç'a tahliye

Emekli korgeneral Hakkı Kılınç'a tahliye. 28 Şubat Davası nedeniyle tutukluydu
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28 Şubat davasında cezası kesinleşmiş hapis cezası kapsamında yakalanıp tutuklanan 83 yaşındaki emekli korgeneral Hakkı Kılınç hakkında tahliye kararı verildi.

Tahliye kararını gazeteci Barış Terkoğlu sosyal medya hesabından şu ifadelerle duyurdu: 

''28 Şubat davası kapsamında Sincan Cezaevi'nde bulunan 83 yaşındaki Hakkı Kılınç hakkında tahliye kararı verildi. Geçen haftalarda birkaç kez hastaneye kaldırılan emekli Korgeneral Kılınç'ın birçok sağlık sorunu bulunuyordu.''

HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

83 yaşındaki Kılıç geçtiğimiz hafta eşi ve çocuğu ile görüştüğü sırada iki kez fenalaşmış; Kılınç, ailesi ve infaz memurlarının müdahalesi ile kendisine geldikten sonra bir kez daha baygınlık geçirmişti. Üçüncü kez baygınlık geçirilmesi üzerine Kılınç hastaneye kaldırılmıştı.

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Sokrates
11.01.2023 18:27
Tahliye değil beraat olmalıydı. Boşalan yerlere hukuk içinde birileri gidecek ve ölünceye kadar orada kalacaklar.  
 
Mahir ŞEKİ
11.01.2023 18:22
*Evrensel Hukuk, 'öç alma/bedel ödetme' değil, suçluyu 'ıslah ederek topluma kazandırma' ilkesi ile ceza verir.. 80-90 yaşındaki 'Liyakatini Kanıtlamış' generallerin islaha ihtiyacı olabilir mi.  
 
Maçkalı
11.01.2023 17:48
Bedel ödeyeceksiniz. Tūrk ordusu bu kadar dūşman sahibi olacak ne yapmış olabilir. 1974 te Kıbrıs rum kesiminden binlerce esiri Amasya'ya getirdik içlerinde çocuklar vardı geri götūrdūk. Nedir bu ya..  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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