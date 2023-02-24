Mehmet Faraç herkesin aklındaki soruyu sordu. Yaşlılık tahliye gerekçesi ise 28 Şubat davasındaki yaşlı komutanlar neden cezaevinde?

Hatay'da depremde yıkılan ve 105 kişinin öldüğü Rende Sitesi'nin sahibi Sami Rende yaş haddinden dolayı serbest bırakıldı.

Çok tartışılan bu karar sonrası, Yeniçağ yazarı Mehmet Faraç’tan dikkat çeken bir çıkış geldi.

“YAŞLI KOMUTANLAR NEDEN CEZAEVİNDE”

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Faraç 28 Şubat davasından tutuklu olan paşaları hatırlatarak; “Yaşlılık tahliye gerekçesi ise ve adalet herkes içinse, 28 Şubat davasının yaşlı ve çoğu hasta olan paşaları neden cezaevinde?” ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:

Ne olmuştu?

FETÖ’nün başlattığı ve ama şu anda da sürdürülen 28 Şubat Davası’nda tutuklanan komutanlar; Genelkurmay Harekât Başkanı emekli Orgeneral Çetin Doğan (82), dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Ahmet Çörekçi (90), Genelkurmay Genel Sekreteri Erol Özkasnak (76), eski Jandarma Genel Komutanı Fevzi Türkeri (81), MGK Genel Sekreteri İlhan Kılıç (86) ile emekli generaller Aydan Erol (82), Cevat Temel Özkaynak (77), Çetin Saner (83), Hakkı Kılınç (82), İdris Koralp (74), Kenan Deniz (74), Vural Avar (84) ve Yıldırım Türker (81), cezaevinde yatıyor...