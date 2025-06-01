28 üniversite, 25 şehir! ASÜ’den unutulmaz kongre

METİN KURT-AKSARAY /YENİÇAĞ

Kongrenin açılış programına; Güzelyurt Kaymakamı Muammer Yetiş, ASÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erşan Sever, ASÜ Genel Sekreteri Ahmet Bülbül, Ihlara Belediye Başkanı Yunus Akar ve Turist Rehberleri Birliği Başkan Yardımcısı, aynı zamanda Nevşehir Rehberler Odası Başkanı Özay Onur katılarak konuşmalar gerçekleştirdi.

Katılımcılar, turizm rehberliği mesleğinin günümüzdeki önemine vurgu yaparken, üniversitelerin bu alanda üstlendiği rolü takdirle karşıladıklarını ifade ettiler.

Kongre, Türkiye genelinden yoğun akademik katılıma sahne oldu. 28 farklı üniversiteden gelen akademisyenler, toplam 49 bildiriyi kongrede sundu. 25 şehirden gelen katılımcılar, alanlarında yürüttükleri çalışmaları ve saha deneyimlerini paylaşarak bilgi alışverişinde bulundu. Kongre boyunca düzenlenen bilimsel oturumlarda, turist rehberliği eğitimi, sürdürülebilir turizm, kültürel mirasın korunması, dijitalleşmenin rehberlik mesleğine etkileri gibi çok sayıda konu derinlemesine ele alındı.

BURDUR’A DEVREDİLDİ

Kongre sonunda yapılan oylama ve değerlendirme sonucunda, 8. Ulusal Turist Rehberliği Kongresi’nin 2026 yılında Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilmesine karar verildi. Bu kapsamda düzenlenen devir teslim töreninde, ASÜ yetkilileri kongre bayrağını Burdur heyetine teslim etti.

TARİHİ VE YÖRESEL LEZZETLER TANITILDI

Kongrenin ikinci gününde düzenlenen “Aksaray Keşif Gezisi”, şehrin turistik değerlerinin tanıtılması açısından büyük ilgi gördü. Katılımcılar; Ihlara Vadisi, Selime Katedrali, Aşıklı Höyük, Ziga Kaplıcaları ve Aksaray Müzesi gibi önemli destinasyonları yerinde görme fırsatı buldu. Ayrıca, Aksaray’a özgü yöresel lezzetler konuklara ikram edilerek şehrin kültürel zenginlikleri tanıtıldı.