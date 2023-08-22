280 yıl önce Rusya'dan gelen Kazak tohumları sayesinde tarladan bereket fışkırıyor

1740 yılında dönemin Çarlık Rusyası’ndan kaçarak ülkemize gelen Don Kazakları’nın, Manyas Gölü çevresine getirdiği Kazak Fasulyesi tohumları sayesinde tarladan bereket fışkırıyor. Aynı zamanda fasulye damak tadı ve pişirimi sayesinde de ülke çapında bir üne sahip.

280 yıl önce Rusya'dan gelen Kazak tohumları sayesinde tarladan bereket fışkırıyor

Rusya'dan 280 yıl önce kaçarak Balıkesir Manyas Kocagöl köyüne yerleşen Don Kazakları tarafından ülkemize tohumu getirilip ekimi yapılan Kazak fasulyesi yetiştirildi.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre, nüfuslarının azalması ve evlilik sorunlarından dolayı 1962 yılında Rusya'ya geri dönüş yapan Don Kazakları üretimini yaptıkları fasulyeyi ikamet ettikleri Kocagöl köyündeki (Mahallesi) üreticilere de vererek üretmelerini sağladılar.

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KOLAY PİŞİMİ İLE TANINIYOR

Özellikle Manyas Gölü'nün yaz aylarında geriye çekilmesi ile milli topraklarda tamamen doğal olarak yetiştirilen Kazak fasulyesi böbrek şeklinde, kabuğundan ayrılmaması ve kolay pişimi ile tanınıyor.

COĞRAFİ İŞARET ALDI

Damak tadı ile ülke çapında da haklı bir üne sahip Kazak fasulyesi, Bandırma Ticaret Odası Meclis üyesi, TOBB temsilcisi Fevzi Karakaş'ın önerisi ile Bandırma Ticaret Odası üzerinden ve çalışmaları sonrası coğrafi işaret aldı.

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