288 kişinin öldüğü tren kazasında 3 işçiye tutuklama kararı

Hindistan'ın Orissa eyaletinde 288 kişinin öldüğü tren kazasında 3 demiryolu işçisi tutuklandı.

288 kişinin öldüğü tren kazasında 3 işçiye tutuklama kararı

Hindistan'ın Orissa eyaletine bağlı Balasore'da bulunan Bahanaga İstasyonu yakınında 2 yolcu treni ile 1 yük treninin karıştığı kazada yeni bir gelişme yaşandı.

Hindistan polisi, tren kazasıyla ilgili 3 demiryolu işçisinin tutuklandığını duyurdu.

Tutuklanan 3 işçinin, kasten adam öldürme ve delilleri yok etme suçlamalarıyla karşı karşıya olduğu belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Hindistan'ın Orissa eyaletinde 2 Haziran’da üç trenin karıştığı kazada 288 kişi hayatını kaybetmiş, 2 binden fazla yolcunun yer aldığı trende 850’den fazla kişi de yaralanmıştı. Söz konusu kaza, Hindistan’da 1995 yılından beri görülen en ölümcül tren kazalarından biri olarak görülüyor.

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