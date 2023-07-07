288 kişinin öldüğü tren kazasında 3 işçiye tutuklama kararı

Hindistan'ın Orissa eyaletine bağlı Balasore'da bulunan Bahanaga İstasyonu yakınında 2 yolcu treni ile 1 yük treninin karıştığı kazada yeni bir gelişme yaşandı.

Hindistan polisi, tren kazasıyla ilgili 3 demiryolu işçisinin tutuklandığını duyurdu.

Tutuklanan 3 işçinin, kasten adam öldürme ve delilleri yok etme suçlamalarıyla karşı karşıya olduğu belirtildi.



NE OLMUŞTU?

Hindistan'ın Orissa eyaletinde 2 Haziran’da üç trenin karıştığı kazada 288 kişi hayatını kaybetmiş, 2 binden fazla yolcunun yer aldığı trende 850’den fazla kişi de yaralanmıştı. Söz konusu kaza, Hindistan’da 1995 yılından beri görülen en ölümcül tren kazalarından biri olarak görülüyor.