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  • İstanbul Boğazı'nda muhteşem 29 Ekim kutlaması. Havai fişekler 99. yıl şerefine geceyi aydınlattı

İstanbul Boğazı'nda muhteşem 29 Ekim kutlaması. Havai fişekler 99. yıl şerefine geceyi aydınlattı

İstanbul’da Cumhuriyet Bayramı coşkusu, ışıklandırma ve mapping gösterileri ile doyasıya yaşandı. Tarihi mekanlarda 3 boyutlu video mapping gösterileri gerçekleştirilirken, Boğaz'da gerçekleştirilen dron ve havai fişek gösterisi izleyenleri etkiledi.

Haber Giriş: 29 Ekim 2022 Cumartesi - 22:47
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı İstanbul Boğazında havai fişekler ve drone gösterileriyle gerçekleşti

İstanbul Boğazı'nda muhteşem 29 Ekim kutlaması. Havai fişekler 99. yıl şerefine geceyi aydınlattı
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Tarihi mekanlarda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 3 boyutlu video mapping gösterileri gerçekleştirilirken, İstanbul Boğazı’nda drone ve havai fişek gösterileri izleyenleri etkiledi. 

İSTANBUL BOĞAZI HAVAİ FİŞEK GÖSTERİSİYLE RENKLENDİ

Kültür ve Turizm Bakanlığınca 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle,  İstanbul Boğazı ve Galata Kulesi’nde yapılan lazer şovlarını da vatandaşlar beğeni ile izledi. Gösteriler kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde ise şelale gösterisi yapıldı.

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