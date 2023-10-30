29 Ekim'de Cumhuriyet'i hedef aldı. Kim müdür yaptı bunu?

Konya’nın Ereğli ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünü yapan Cumali Özince, sosyal medyadan 29 Ekim tarihinde skandal bir paylaşım yaparak Cumhuriyeti hedef aldı.

29 Ekim'de Cumhuriyet'i hedef aldı. Kim müdür yaptı bunu?

29 Ekim Cumhuriyet bayramında skandal bir paylaşım Konya Ereğli Spor İlçe Müdürü Cumali Özince, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhuriyet karşıtı ifadeler kullandı.

“Hakkınızı helal edin, Osman Gazi, Orhan Gazi! Yedi düvelin birleşip yıkamadığı emanetinizin bugün son günü" paylaşımını yapan Özince skandal paylaşımı sonrasında görevinden alındı.

CHP Ereğli İlçe Başkanlığı, Cumhuriyet'e aykırı paylaşımı İle gündeme gelen Gençlik ve Spor Müdürü Cumali Özince'nin evinin önünde eylem yaptı.

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