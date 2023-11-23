29 kişinin yaralandığı tur otobüsü kazasında 2 yaralı kurtarılamadı

Denizli’de Kapadokya gezisi için yola çıkan Taylandlı turistleri taşıyan otobüs, bir otomobille çarpıştı. Kazada 29 kişi yaralandı. Türk rehber ve bir turist kurtarılamadı.

KAYNAK: İHA
29 kişinin yaralandığı tur otobüsü kazasında 2 yaralı kurtarılamadı

25 Taylandlı turist taburcu edildi. Otobüs şoförü ve otomobil sürücüsü ağır yaralı olarak tedavi görüyor. Rehberin cenazesi yarın Muğla’da defnedilecek.

Denizli’de Taylandlı turistleri taşıyan tur otobüsünün karıştığı ve 29 kişinin yaralandığı kazada, durumu ağır olan 4 kişiden 2’si kurtarılamadı. Türk rehber ve bir turistin hayatını kaybettiği kazada, tedavileri tamamlanan 25 Taylandlı taburcu edildi.

Denizli’nin Pamukkale ilçesi Karahayıt Mahallesi’nde konakladıkları otelden Kapadokya gezisi için yola çıkan Taylandlı turistleri taşıyan İbrahim Tork idaresindeki MAN marka 34 AE 1422 plakalı tur otobüsü, Çardak Havaalanı Kavşağında yola kontrolsüz bir şekilde çıktığı iddia eden avukat Şükriye Şule Usta yönetimindeki 64 ABN 370 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada tur otobüsünde 26 Tayland uyruklu.turist, Türk şoför ve rehberin yanı sıra otomobil sürücüsü bayan avukat yaralandı.

Kazanın ardından ağır yaralı olarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’nde kaldırılarak tedavi altına alınan tur rehberi Mehmet İlhan (31) ile Taylandlı erkek turist Suwıcha Yamsuk (50), doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Çevre hastanelerde tedavi altına alınan yaralı 25 Taylandlı turist ise tedavilerinin ardından taburcu edildi. Durumu ağır olan otobüs şoförü ve bayan avukatın tedavisine devam edildiği öğrenildi.

Tur otobüsü kazasında hayatını kaybeden turist rehberi Mehmet İlhan’ım cenazesinin yarın memleketi Muğla’da son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi.

Öne Çıkanlar
Özgür Özel’in elini öptüğü Pervin Chakar’ın Cumhuriyeti hedef aldığı ortaya çıktı
Özgür Özel’in elini öptüğü Pervin Chakar’ın Cumhuriyeti hedef aldığı ortaya çıktı
Hakim 'Fatih Terim fonunda 1 numara kim' diye sordu. Seçil Erzan kimi açıkladı
Hakim 'Fatih Terim fonunda 1 numara kim' diye sordu. Seçil Erzan kimi açıkladı
Merkez'in faiz kararı sonrası ev ve araba alabilecek miyiz? Remzi Özdemir Dolar ve Euro'nun ne olacağını açıkladı
Merkez'in faiz kararı sonrası ev ve araba alabilecek miyiz? Remzi Özdemir Dolar ve Euro'nun ne olacağını açıkladı
Türk Telekom her ay sessiz sedasız vatandaşın 650 milyon lirasını alıyor!
Türk Telekom her ay sessiz sedasız vatandaşın 650 milyon lirasını alıyor!
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 11 Kasım 1 Aralık aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 11 Kasım 1 Aralık aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 23 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 23 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
Son Haberler
Bir hafta önce de yıldırım çarpmıştı. İnşaattan düşüp öldü Gündem
Bir hafta önce de yıldırım çarpmıştı. İnşaattan düşüp öldü
Djiku Fenerbahçe'ye neden geldiğini açıkladı Spor
Djiku Fenerbahçe'ye neden geldiğini açıkladı
Depreme canlı yayınında yakalandılar. Çığlıklar stüdyoyu inletti Yaşam
Depreme canlı yayınında yakalandılar. Çığlıklar stüdyoyu inletti
Balıkesir’de 9 düzensiz göçmen ve 6 organizatör yakalandı Gündem
Balıkesir’de 9 düzensiz göçmen ve 6 organizatör yakalandı
Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın bağlaması Erdoğan'a hediye edildi Gündem
Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın bağlaması Erdoğan'a hediye edildi
Köpek gezdiren vatandaşlar fark etti. Ağaca asılı halde bulundu Gündem
Köpek gezdiren vatandaşlar fark etti. Ağaca asılı halde bulundu