29 Mayıs resmi tatil mi? 29 Mayıs İstanbul’un Fethi’nde devlet daireleri açık mı?

Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethetmesi geçmişten bugüne çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır. Vatandaş 29 Mayıs’ta devlet daireleri ve kurumların açık olup olmadığını merak ediyor. Peki, 29 Mayıs’ta devlet kurumları tatil mi? 29 Mayıs İstanbul’un Fethi’nde devlet daireleri açık mı? 29 Mayıs resmi tatil mi?

Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethederek Bizans İmparatorluğu'na son vermişti. 29 Mayıs 1453'e kadar süren kuşatma sonrası Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı, Fatih Sultan Mehmet Bizans'a son verdi.

29 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

29 Mayıs İstanbul'un Fethi resmi tatil değildir.

29 Mayıs Pazartesi devlet daireleri de açıktır.

Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmesi nedeniyle kutlanan 29 Mayıs, bu sene pazartesi gününe denk geldi.

Öte yandan İstanbul’un fethi dolayısıyla 29 Mayıs’ta toplu taşıma ücretsiz olacağını duyurdu.

İBB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile İstanbul'un Fethi'nin 570. yıl dönümünün kutlanacağı 29 Mayıs Pazartesi günü İstanbulkart entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçlarından ücretsiz olarak yararlanılacaktır. Buna göre; Metro İstanbul işletmesinde bulunan raylı sistem hatlarında kişiselleştirilmiş İstanbulkart kullanıcıları ücretsiz seyahat edebilecektir."