29 yaşında 30 dan fazla suç kaydı var

Samsun'da evlerden hırsızlık suçundan yaşından fazla suç kaydı bulunan kadın, yine girdiği evden ziynet eşyası çalınca çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kavacık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evlerden hırsızlık suçundan 30'dan fazla suç kaydı bulunan 29 yaşındaki G.B. adlı kadın kapısı kilitlenmeden çekilen bir evin kapısını aparatla açıp içeriden 150 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldı. Olaydan sonra kayıplara karışan G.B., şikayet üzerine İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Samsun Adliyesine sevk edilen G.B. çıkartıcı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.