29 yaşındaki genç kafasından vurulmuş halde ölü bulundu

(İHA) - Olay, saat 16:00 sıralarında Esendere beldesi karayolu üzerinde bulunan Dilimli Barajı'nın yakınlarında meydana geldi.

M.D. isimli genç, park halindeki otomobilde şoför koltuğunda kafasında vurulmuş halde ölü bulundu.

Otomobilde kanlar içinde cansız bedenini gören çevredekiler hemen jandarma ile sağlık çalışanlarına haber verdi.

Olay yerine ilk olarak gelen jandarma ekipleri hemen güvenlik şeridi çekerken, 112 sağlık çalışanları M.D.’nin cansız bedenini otopsi yapmak üzere Yüksekova Devlet Hastanesine götürdü.

Burada ilk yapılan incelemeden sonra otopsi için Hakkari’ye gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.