3 adreste 14 milyon 850 bin TL değerinde kaçak eşya ele geçirildi

Habur Gümrük Kapısı'nda görevli gümrük muhafaza ekipleri, gümrüklü sahaya peş peşe giren 2 TIR'ın şoförlerinin şüpheli hareketleri üzerine araçları incelemeye aldı. Tırların dorselerinde yer alan plastiklerin arasına gizlenmiş halde çok sayıda cep telefonu bulundu. 11 milyon TL değerindeki bin 146 cep telefonuna el konuldu. 2 TIR şoförü de gözaltına alındı.

BURSA'DA 3 MİLYON DEĞERİNDE EŞYA

Bursa'da da Alo 136 Gümrük Muhafaza İhbar Hattı'na gelen çağrı üzerine gümrük muhafaza ekipleri, bir adrese baskın düzenledi. Adrese ait mekanda faturasız ve belgesiz, çeşitli marka ve modellerde endüstriyel tipte kahve makineleri bulundu.

23 kahve makinesi ile 4 kahve öğütücüsü ele geçirilirken, ele geçirilen eşyanın 3 milyon TL değerinde olduğu belirlendi.

DRON VE AKSAMLARI ELE GEÇİRİLDİ

İstanbul Havalimanı'nda ise yurt dışından getirilen çok sayıda dron ve aksamın, ithalat vergilerini ödenmeden Türkiye’ye sokmaya çalışıldığı ortaya çıktı.

İncelemede, gönderilerin parçalara ayrıldığı, şüphelinin eşyaları internet üzerinden satışa sunacağı tespit edildi. 269 dron ile 806 dron aksamı ele geçirildi. 850 bin TL değerinde olduğu belirlenen kaçak eşyaya el konuldu.

3 noktada gerçekleştirilen operasyonda toplam 14 milyon 850 bin TL değerinde kaçak eşya ele geçirildiği açıklandı.

Yakalamalar ile ilgili Cumhuriyet başsavcılıklarınca soruşturmalar başlatıldı.