3 araç birbirine girdi 4 kişi yaralandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen ve 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı. İtfaiye ekiplerinin kaza yapan aracı hidrolik makas ile keserek araç içinden çıkardığı yaralı vatandaşlar 112 sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kaza bugün öğleden sonra Edremit, Altınoluk karayolunda meydana geldi. Altınoluk istikametinde gelen 59 ZY 674, 10 HF 919 plakalı yolcu minibüsü ve 06 TH 453 plakalı araçlar 3'lü trafik kazasına karıştı. Bir alışveriş mağazasının önünde meydana gelen trafik kazasında araç içinde sıkışan vatandaşları itfaiye ekipleri hidrolik makas ile keserek yaralı olarak çıkardı. Yaralı olarak G.G.,G.K, S.K ve S.U adlı şahıslar 112 sağlık ekiplerine teslim edildi. Kaza yapan araçlar yoldan çekilerek, yol trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.