3 araç çarpıştı, 3'ü polis 6 kişi yaralandı

Bursa'da 3 aracın karıştığı kazada 3'ü polis 6 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
3 araç çarpıştı, 3'ü polis 6 kişi yaralandı

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Gökdere Bulvarı'nda meydana geldi. Ali Ferruh Yücel Caddesi üzerinde seyir halinde olan Asım Ş. idaresindeki servis minibüsü, Göksel Ç. idaresindeki ticari taksi ve Beyazıt Caddesi'nden Kemal Bengü Caddesine seyir halinde görevden dönen polis aracı çarpıştı.

Kazanın şiddetiyle 3 polis memuru ile serviste bulunan 3 yolcu yaralandı.

Yaralı 3 polis memuru ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, servis minibüsündeki 3 yolcu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi götürüldü.

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