Korku filmi olsa milyonlar izlerdi. Dünyada görülmemiş olay ligimizde yaşandı

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Korku filmi olsa milyonlar izlerdi. Dünyada görülmemiş olay ligimizde yaşandı
TFF 3. Lig'in son maçında yaşanan bir olay en iyi korku filmi senaryolarını taş çıkarttı.

TFF 3. Lig 4. Grup’ta sezonun son maçında Orduspor 1967 sahasında Siirt İl Özel İdaresi ile karşı karşıya geldi. Kümede kalması için Ordu ile berabere kalması yeten Siirt ekibinin hayalleri son anda yıkıldı.

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Karşılaşmanın 90. Dakikasında Furkan Güneş attığı gol ile maçta öne geçti. Ancak golden sonra formasını çıkaran Furkan Güneş ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Rakibinin golüne aynı dakika içinde cevap veren Orduspor 1967 Taha Balcı skora dengeyi getirdi. Rakibinin 10 kişi kalmasını iyi değerlendiren ev sahibi beraberlik golünün ardından Ahmet Akyüz ve Doğancan Aynacı’nın kaydettiği gollerle karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

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Sadece birkaç dakika içerisinde kabusu yaşayan Siirt İl Özel İdaresi bu sonucun ardından 15 takımlı ligi 13. sırada tamamlayarak küme düştü.

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