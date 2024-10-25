3 araca çarpan lüks araç alev aldı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, 1'i seyir halinde, 2'si park halinde olmak üzere toplam 3 araca çarpan lüks otomobil alev aldı ve kazada 4 kişi yaralandı. Yeşil Mahalle Erkilet Bulvarı'nda meydana gelen kazada, Y.E.T. idaresindeki 38 ALH 869 plakalı lüks otomobil, park halindeki 2 araç ile seyir halindeki 1 otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle lüks otomobil alev aldı.

Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis, yolda güvenlik önlemi alarak trafiği kontrollü hale getirirken, sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırdı. İtfaiye ekipleri, yangını söndürdü ve kazaya karışan araçlar çekici ile olay yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.