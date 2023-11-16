3 aracın karıştı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı

Bursa Orhangazi'ye bağlı Akharem Kavşağı'nda meydana gelen ve 2 otomobil ile bir minibüs zincirleme kaza yaptı. Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı.

KAYNAK: İHA
3 aracın karıştı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı

Kaza 20.45 sıralarında Orhangazi'ye bağlı Akharem Kavşağı'nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre İznik istikametinden Gemlik istikametine gitmekte olan İsmail Okumuş (58) idaresindeki panelvan minibüs, karşı yönden gelen ve hatalı sollama yaptığı bir araca çarpmamak için ani fren yapınca aynı yönde gitmekte olan Niyazi Çan (34) idaresindeki otomobile çarptı. Yine aynı yönde gitmekte olan Ahmet Doğan (38) idaresindeki bir başka otomobil de diğer otomobile çarptı.

3 KİŞİ YARALANDI

Kazada her iki otomobilde yer alan Ayşegül Çan (34), Oya Doğan (37) ve Gülseren Çan (59) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirlenirken, jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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