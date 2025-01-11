3 banka şubelerini ortak kullanacak. Yüzlerce şube kepenk kapatabilir

İngiltere’nin en büyük finansal grubu olan Lloyds Banking Group, sahip olduğu üç bankacılık markası, Lloyds, Halifax ve Bank of Scotland için önemli bir adım atıyor. Grup, bu üç bankanın müşterilerinin, birbirlerinin şubelerinden hizmet alabilmesini sağlayacak.

Bu yenilikle, bankacılık hizmetlerine erişim daha esnek hale gelecek ve kullanıcılar, hangi markanın şubesine gitse de işlem yapabilecek.

Lloyds Banking Group, bu adımın müşteri deneyimini iyileştireceğini ve şube erişimini daha fazla kişiye ulaştıracağını belirtti. Ancak, bu uygulamanın zamanla şube kapanmalarına yol açabileceği yönünde bazı endişeler de dile getiriliyor. Özellikle son yıllarda, dijital bankacılığın yükselmesiyle birlikte birçok banka şubesinin kapandığı biliniyor.

Müşterilere daha fazla esneklik sunacak bu yeni düzenleme, şubelerin daha verimli kullanılmasını sağlayacak. Ancak, bazı uzmanlar, şubelerin fiziki olarak daha az kullanılmasının, bankaların gelecekte daha fazla şube kapatma kararı almasına neden olabileceğini öne sürüyor.

Değişikliklerin ne zaman yürürlüğe gireceği henüz netleşmemiş olsa da, dijitalleşme süreci ve maliyetleri düşürme amacıyla bu tarz düzenlemelerin artabileceği tahmin ediliyor.

Bir uzman ise "Bu ortak kullanım çalışanlar için hayati bir karar. Aynı cadde üzerindeki 3 bankadan 2'sinin er veya geç kapatılması anlamına gelecektir" dedi.