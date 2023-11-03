3 branşta dopingci sporcuların isimleri açıklandı

Geleneksel güreş sporlarında (yağlı güreş) 2, halterde 2 ve boksta bir sporcuya 3'er yıl hak mahrumiyeti cezası verildiği ortaya çıktı.

KAYNAK: AA
3 branşta dopingci sporcuların isimleri açıklandı

Yağlı güreşçi Furkan Güler ve Mustafa Çoban, numunelerinde metenolone maddesi çıktığı gerekçesiyle 3'er yıl hak mahrumiyeti cezasına çarptırıldı.

Erkek halterciler Berk Artuç ve Burak Çılgın da örnek vermekten kaçınması, örnek vermeyi reddetmesi ve örnek vermemesi gerekçesiyle 3'er yıl ceza aldı.

Kadın milli boksör Mihriban Güneri'ye ise numunesindeki metenolone maddesi gerekçesiyle 3 yıl ceza verildi.

Haziran ayından geçerli olmak üzere 23 yaş altında Avrupa ikinciliği ve dünya üçüncülüğü bulunan grekoromen stil 67 kiloda milli güreşçi Kadir Kamal da 3 yıl men cezasına çarptırılmıştı.

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