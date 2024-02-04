3 büyükler ve Avrupa kulüplerinin yeni hedefi: Mert Kömür

Barış Atakan
3 büyükler ve Avrupa kulüplerinin yeni hedefi: Mert Kömür
18 yaşındaki orta saha oyuncusu Mert Kömür, Augsburg’ta gösterdiği performansla transfer piyasasının ilgi odağı oldu.

Alman medyasında çıkan haberlere göre, Bundesliga’dan Freiburg ve Borussia Mönchengladbach, genç futbolcuyu transfer etmek için harekete geçti.

Benfica ve Hull City gibi yabancı kulüpler de Mert Kömür’ü takip ediyor.

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3 BÜYÜKLERİN DE İLGİSİ VAR
Mert Kömür için Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray da devrede ancak genç oyuncunun İstanbul’a gelmesi şimdilik zor görünüyor.

Mert Kömür, Augsburg’ta sezonu bitirecek ve ikinci yarıda daha fazla forma şansı bulacak. Augsburg, 2027 yılına kadar sözleşmesi olan Mert Kömür’ü bırakmak istemiyor.

Genç oyuncu ise kariyerine hız katmak için transfer tekliflerini değerlendirmeye açık.

PERFORMANSI

Mert Kömür, bu sezon Augsburg II’de 11 maçta 1 gol attı.

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