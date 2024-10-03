3 büyüklerin Avrupa gecesi. Türkiye nefesini tuttu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
3 büyüklerin Avrupa gecesi. Türkiye nefesini tuttu

UEFA Avrupa Ligi turnuvası kapsamında Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe bugün sahaya çıkacak. Türk futbolseverler büyük bir heyecan yaşayacak.

Avrupa Ligi’nin 2. haftasında bu gece Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş sahaya çıkıyor.

Bu akşam saat 19.45’te Galatasaray, Letonya’nın Rigas takımı ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Maç TRT 1’de yayınlanacak. Aslanlar Avrupa Ligi’nde 2’de 2 yapmak istiyor ve maçın büyük oranda favorisi olarak gösteriliyor.

GALATASARAY 19:45, FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ MAÇLARI İSE 22:00'DE BAŞLAYACAK

Bu gece saat 22.00’de hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe sahne alacak.

Beşiktaş, İstanbul’da Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelecek. İlk maçını Ajax önünde kaybeden Beşiktaş’ın işi yine zor. Maç TRT 1’de yayınlanacak.

İlk maçını zorlansa da kazanan Fenerbahçe ise bu akşam Hollanda deplasmanında Twente ile karşı karşıya gelecek. Bu maç da saat 22.00’de başlayacak ve TRT Spor kanalından canlı yayınlanacak.

Türk futbolseverler bu akşam Avrupa Kupası’nda büyük heyecan yaşayacak.

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