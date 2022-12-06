6 Aralık 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Yaşam
  • >
  • 3 çocuk babasının feci sonu: Yeni aldığı traktörün altında kaldı

3 çocuk babasının feci sonu: Yeni aldığı traktörün altında kaldı

Korkunç olay Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde meydana geldi. 3 çocuk babası olan 40 yaşındaki İsmail Meral, tomruk toplamak için yeni aldığı ve ilk kez kullandığı traktörüyle Kez Sırtları mevkine gitti. Meral, traktörle çektiği tomruklar ağaçlara takılınca müdahale etmek için araçtan indi. Müdahale sırasında üzerine devrilen traktörün altında kalan Meral, olay yerinde hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı - 01:22
Takip Et

3 çocuk babasının feci sonu: Yeni aldığı traktörün altında kaldı

3 çocuk babasının feci sonu: Yeni aldığı traktörün altında kaldı
+
Aa
-

Kaza, akşam saatlerinde Üçtaş köyünde meydana geldi. Ormancı olduğu öğrenilen İsmail Meral (40), traktörüyle tomruk toplamak için Kez Sırtları mevkine gitti. Traktörün arkasına bağlayarak çektiği tomruğun ağaçlara ve taşlara takılması nedeniyle duruma müdahale eden Meral, traktörün devrilip ters dönmesi sonucu altında kalarak olay yerinde feci şekilde can verdi.

İLK KEZ KULLANMIŞ

2 erkek ve 1 kız çocuğu babası olduğu öğrenilen İsmail Meral’in cansız bedeni otopsi için Kürtün Devlet Hastanesine kaldırılırken, tomruk toplamak için kullandığı traktörü bugün aldığı ve ilk kez kullandığı öğrenildi. (İHA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Çalışma Bakanlığının asgari ücret anketi sızdı. Masada iki rakam var
1
﻿Çalışma Bakanlığının asgari ücret anketi sızdı. Masada iki rakam var
﻿Çalışma Bakanlığının asgari ücret anketi sızdı. Masada iki rakam var
﻿Motorinde yarın gece yarısı bakın neler olacak
2
﻿Motorinde yarın gece yarısı bakın neler olacak
﻿Motorinde yarın gece yarısı bakın neler olacak
﻿Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Esad açıklaması. Cumhurbaşkanımız mesaj gönderiyor
3
﻿Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Esad açıklaması. Cumhurbaşkanımız mesaj gönderiyor
﻿Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Esad açıklaması. Cumhurbaşkanımız mesaj gönderiyor
﻿Pençe-Kilit bölgesinden acı haber geldi. Komando Binbaşı Mehmet Duman şehit oldu
4
﻿Pençe-Kilit bölgesinden acı haber geldi. Komando Binbaşı Mehmet Duman şehit oldu
﻿Pençe-Kilit bölgesinden acı haber geldi. Komando Binbaşı Mehmet Duman şehit oldu
﻿Acun Ilıcalı, Masterchef'ten elenen Gamze'ye öyle bir jest yaptı ki yarışmacının elleri titredi
5
﻿Acun Ilıcalı, Masterchef'ten elenen Gamze'ye öyle bir jest yaptı ki yarışmacının elleri titredi
﻿Acun Ilıcalı, Masterchef'ten elenen Gamze'ye öyle bir jest yaptı ki yarışmacının elleri titredi
﻿Murat Ülker ABD'nin şikayetiyle dev ceza kesildiğini iddia etmişti. Cola Turka olayında yeni gelişme. AKP'nin eski bakanından itiraf gibi açıklama: Ben değil Erdoğan çağırdı.
6
﻿Murat Ülker ABD'nin şikayetiyle dev ceza kesildiğini iddia etmişti. Cola Turka olayında yeni gelişme. AKP'nin eski bakanından itiraf gibi açıklama: Ben değil Erdoğan çağırdı.
﻿Murat Ülker ABD'nin şikayetiyle dev ceza kesildiğini iddia etmişti. Cola Turka olayında yeni gelişme. AKP'nin eski bakanından itiraf gibi açıklama: Ben değil Erdoğan çağırdı.
﻿Erdoğan'a aday olma dediler. Saray'a kötü haber beklemediği yerden geldi
7
﻿Erdoğan'a aday olma dediler. Saray'a kötü haber beklemediği yerden geldi
﻿Erdoğan'a aday olma dediler. Saray'a kötü haber beklemediği yerden geldi
﻿3 çocuk babasının feci sonu: Yeni aldığı traktörün altında kaldı
﻿3 çocuk babasının feci sonu: Yeni aldığı traktörün altında kaldı
﻿3 çocuk babasının feci sonu: Yeni aldığı traktörün altında kaldı
﻿Iğdır'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
﻿Iğdır'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
﻿Iğdır'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
﻿Kolombiya'da toprak kayması: En az 34 kişi öldü
﻿Kolombiya'da toprak kayması: En az 34 kişi öldü
﻿Kolombiya'da toprak kayması: En az 34 kişi öldü
﻿Tacizciyi yakalayan genç kan donduran anları anlattı
﻿Tacizciyi yakalayan genç kan donduran anları anlattı
﻿Tacizciyi yakalayan genç kan donduran anları anlattı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.