﻿3 çocuk babasının feci sonu: Yeni aldığı traktörün altında kaldı

Kaza, akşam saatlerinde Üçtaş köyünde meydana geldi. Ormancı olduğu öğrenilen İsmail Meral (40), traktörüyle tomruk toplamak için Kez Sırtları mevkine gitti. Traktörün arkasına bağlayarak çektiği tomruğun ağaçlara ve taşlara takılması nedeniyle duruma müdahale eden Meral, traktörün devrilip ters dönmesi sonucu altında kalarak olay yerinde feci şekilde can verdi.

İLK KEZ KULLANMIŞ

2 erkek ve 1 kız çocuğu babası olduğu öğrenilen İsmail Meral’in cansız bedeni otopsi için Kürtün Devlet Hastanesine kaldırılırken, tomruk toplamak için kullandığı traktörü bugün aldığı ve ilk kez kullandığı öğrenildi. (İHA)