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3 gün önce evlendiler, asansör hayatlarını ayırdı

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde, yeni evlenen bir çift, binanın asansörünün halatının kopması sonucu korkunç bir kaza geçirdi. Yaşlı adam hayatını kaybederken, eşi ise tedavi altında.

Haber Giriş: 8 Nisan 2023 Cumartesi - 19:46
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3 gün önce evlendiler, asansör hayatlarını ayırdı

3 gün önce evlendiler, asansör hayatlarını ayırdı
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Olay, 3 gün önce evlenen 82 yaşındaki Muharrem Aloğlu ile Gıymet İ. Aloğlu'nun, Gökçebey ilçesi Çay Mahallesi Ulu Cami Sokak'taki evlerinde yaşandı. Çift, oturdukları binanın asansörüne bindi ve halatın kopması sonucu asansör boşluğuna düştü. Komşularının yardımına koştuğu çifti asansörden kurtaramayan vatandaşlar, 112 Acil Servisi ve itfaiyeyi arayarak yardım istedi.

Sağlık ekipleri tarafından kurtarılan çift, Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, Muharrem Aloğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Eşi Gıymet İ. Aloğlu'nun ise vücudundaki kırıklar nedeniyle tedavisi devam ediyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ayrıca, otopsi için hastane morguna kaldırılan Muharrem Aloğlu'nun nikahtan bir gün sonra da anjiyo için hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

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