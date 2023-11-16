3 günde 3 kilo vermeniz mümkün mü

Aralıklı oruç diyeti son zamanlarda en sık tercih edilen diyet türlerinden. Peki, 3 günde 3 kiloyu bu yöntemle vermek mümkün mü? İşte, yanıtı...

KAYNAK: Haber Merkezi
3 günde 3 kilo vermeniz mümkün mü

Aralıklı oruç ile kısa sürede en etkili şekilde kilo verebilirsiniz. Aralıklı diyetle verilen kiloların tekrar alınmaması için sağlıklı beslenmek ve düzenli egzersiz yapmak gerekiyor. Bu sayede istediğiniz kiloya en kısa sürede ulaşabilirsiniz. Detoks ve Yaşam Danışmanı Meltem Şarkışlalı aralıklı oruç hakkında bilgi verdi.

NASIL UYGULANIR?

Sabah uyandığınızda saat 10’a kadar bol su tüketmelisiniz, ardından 10'da yapacağınız hafif bir kahvaltı ile güne başlayabilirsiniz. Gün içerisindeki beslenmenizi de bilinçli ve kaliteli besin değeri gıdalar ile tamamlarsanız, sonuca daha hızlı yaklaşırsınız. Ardından akşam 18:00’da akşam yemeğini sonlandırmanız gerekir. Bu saatten sonra ise bitki çayları, sade kahveler ve bolca su tüketmelisiniz… Bir sonraki gün ilk öğünümüz yine sabah 10’da başlayarak devam edecektir.

ZAYIFLAMA ETKİSİ

Öncelikli olarak aralıklı orucun mantığı vücutta gece açlığı yaratarak organlara detoks etkisi göstermek ve hücreleri yenilemektir. Aynı zamanda vücut kısa süreli açlıklar yaşayarak enerji ihtiyacını depo edilmiş yağlardan karşılıyor. Bu da kişilerin yağ yakmasını kolaylaştırıyor. Sabah yapılacak olan ilk öğüne kadar vücuttaki yağlar nispeten yakılmış, ilk öğünle birlikte de karbonhidrat ihtiyacı karşılanmış oluyor.

Bu diyetin bir farklı mucizesi ise metabolizmayı yavaşlatmadan kilo verdirmeyi sağlıyor olmasıdır. Çünkü kişiler 18:00’dan sonra katı besin yemese de bol bol bitki çayı ve su içerek sindirim sistemini hazır ve çalışır halde bırakmasını sağlıyor.

İŞTE ARALIKLI ORUÇ LİSTESİ

Sizler için hazırlamış olduğumuz bu listeyi 3 gün uyguladığınızda 3 kiloya elveda diyeceksiniz!

Sabah (10:00): 1 haşlanmış yumurta, 1 ince dilim peynir, 3 adet
zeytin, biraz domates ve salatalık.

Öğlen (12:00): Bol yeşillikli yağsız salata

Ara (15:00): 1 fincan yeşil çay yanına 1 kuru kayısı

Akşam (18:00): 1 dilim ızgara tavuk veya 6-7 yk sebze yemeği yanına 2
yemek kaşığı yoğurt.

Akşam öğününden sonra sınırsız bitki çayı, kahve ve su tüketebilirsiniz. Gün içerisinde aralarda bitki çaylarına yer vermeyi
unutmayın.


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