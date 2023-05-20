3 günden fazla süren eklem ağrılarıyla ilgili uzmanlardan kritik uyarı

Editör: Naim Arıoğlu

Yaşlanmanın yanında, kilo fazlalığı, hareketsiz yaşam ve kendi başımıza uzmanından yardım almadan yapılan spora bağlı olarak gelişen eklem kireçlenmeleri, her yaştan insanın yaşam konforunu etkilediği bildirildi.

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Mutlu Güngör, günlük aktiviteyi kısıtlayan ve vücudun herhangi bir eklem bölgesinde 3 günden fazla süren ağrıların mutlak suretle önemsenmesi gerektiğini ifade etti.

Op. Dr. Mutlu Güngör, “3 günden fazla süren eklem ağrılarında bir uzmana başvurulması gerekir” sözlerini kullandı.

Eklem kireçlenmelerinin 30'lu yaşlara kadar indiğini ifade eden Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Mutlu Güngör şunları söyledi:

“Dünyadaki her 7 hekim muayenesinden birinin kas ve iskelet sistemi sorunlarıyla ilişkili oluyor. Genellikle 65 yaş üzerindeki vatandaşların sorunu olarak bilinen eklem kireçlenmeleri, günümüzde 30'lu yaşlara kadar indi. Korona virüs salgını sürecinde ve sonrasında kolaylaşan birçok iş karşısında hareketsizliğe bağlı olarak giderek artan eklem kireçlenmeleri başlangıç aşamasındayken tedavileri gerçekleştirilmeli. Bu sorunlar eğer tedavi edilmez ise vatandaşların yaşam konforları olumsuz yönde etkilenecektir”

EKLEM AĞRILARI NEDİR?

Eklem ağrıları yaşlı insanlarda daha sık görülmekle birlikte genç yaştaki bireylerde de rastlanabilen bir sağlık sorunudur. İlerleyen yaşla birlikte ortaya çıkmaya başlayan eklem ağrıları genellikle eklem sıvısının azalması veya kıkırdak dokunun gücünü kaybetmesinden kaynaklanmaktadır.

EKLEM AĞRILARI BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Eklemlerde şişlik,

-Eklemleri kaplayan deri yüzeyinde kızarıklık ve sertlik,

-Ağrılara bağlı olarak görülen çeşitli hareket ve yürüyüş bozuklukları

-Ağrıyan eklemi hareket ettirmekte güçlük çekme